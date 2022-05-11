БК «Астана» – десятикратный чемпион Казахстана

В Атырау столичная «Астана» защитила титул чемпиона национальной лиги по баскетболу, в очередной раз оставив «Барсов Атырау» с серебром.

Финальная серия игр национальной лиги между «Барсами Атырау» и «Астаной» переехала в Атырау, где прошел третий матч. Предыдущие две игры уверенно выиграл столичный коллектив.

Таким образом, «Астана» стала десятикратным чемпионом национальной лиги, а «Барсам Атырау» девятый раз в истории стали серебряными призерами.

Кроме награждения победителей и серебряных призеров турнира были названы четверо из пяти лучших игроков сезона:

Скайлар Спенсер – «Астана»;

Донте Ламонт Макгилл – «Барсы Атырау»;

Владимир Иванов –«Барсы Атырау»;

Антонио Кэмпбелл – «Астана».

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