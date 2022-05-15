Самсон Аракелян сменил Тихоненко на посту гендиректора БК «Астана»

Валерий Тихоненко покинул поста генерального директора Профессионального баскетбольного клуба «Астана» с 13 мая 2022 года по решению Единственного учредителя клуба КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта».

Генеральным директором Профессионального баскетбольного клуба «Астана» назначен Самсон Аракелян решением Единственного учредителя клуба КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта». Самсон Аракелян родился 28 марта 1978 года в городе Актау — Президент Федерации баскетбола Мангистауской области, технический делегат в международной федерации баскетбола FIBA, а также известный казахстанский рэп-исполнитель, продюсер и композитор фильмов.

Самсон Аракелян до назначения на пост Генерального директора баскетбольного клуба «Астана» возглавлял актауский баскетбольный клуб «Каспий».

Валерий Алексеевич Тихоненко возглавлял баскетбольный клуб «Астана» с 2011 года. На посту Генерального директора клуба становился:

Десятикратным Чемпионом Национальной лиги Казахстана;

Девятикратным Обладателем Кубка Казахстана;

Серебряным призером Национальной лиги Казахстана;

Серебряным призером Кубка Казахстана;

Бронзовым призером Кубка азиатских чемпионов ФИБА.

В 2014 году под руководством Валерия Тихоненко «Астана» впервые приняла участие в европейских клубных соревнованиях – Кубке вызова ФИБА, завершив выступление на стадии «Топ 16» в шаге от четвертьфинала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Красотка Александра Чирович: играет за Сербию и «Куаныш», стала лучшей на клубном чемпионате Азии по волейболу

Откровения Бердыева после разгрома от «Атырау»: молодым игрокам не хватает стержня, усилений можно не ждать, а опытные футболисты могут уйти

Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»