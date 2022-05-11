«Астана» стала десятикратным чемпионом Казахстана

Клуб-участник Единой лиги ВТБ «Астана» защитила титул чемпиона Казахстана.
10 мая в Атырау столичная команда взяла третью подряд игру в финальной серии с «Барсами Атырау» (70:64, 3-0) и стала десятикратным чемпионом страны.
Кроме награждения победителей и серебряных призеров турнира были названы четверо из пяти лучших игроков сезона:
Скайлар Спенсер – «Астана»;
Донте Ламонт Макгилл – «Барсы Атырау»;
Владимир Иванов –«Барсы Атырау»;
Антонио Кэмпбелл – «Астана».
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