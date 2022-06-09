Дуэйн Уэйд – о сыне-трансгендере: «Я боюсь за нее каждую секунду, когда она выходит из дома»

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд признался, что всерьез боится за безопасность своего 15-летнего сына-трансгендера.

«Несмотря на то, что моей дочери очень повезло иметь таких родителей, которые могут ее поддержать, я боюсь за нее каждую секунду, когда она выходит из дома.

И не только из-за насилия с применением оружия, но и из-за того, как люди воспринимают ее в этом мире», – сказал Уэйд.

У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник