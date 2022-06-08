Клэй Томпсон реализует 37% 3-очковых в третьих матчах плей-офф за карьеру, 50% - в шестых

Атакующий защитник «Голден Стэйт» испытывает трудности с реализацией трехочковых бросков в третьих матчах серий плей-офф в течение всей карьеры.

Согласно подсчетам StatMuse, Томпсон реализует в среднем лишь 37% дальних попыток в третьих матчах, набирая около 19 очков. Это худший результат для него, если рассматривать статистику за каждый из семи встреч в рамках серий плей-офф .

Лучшую результативность за карьеру Клэй демонстрирует в пятых (46% трехочковых, 22 очка) и шестых (50%, 21 очко) матчах серий.

В плей-офф-2022 средние показатели Томпсона составляют 19,1 очка, 4,1 подбора 2,3 передачи, 44% с игры и 38,6% из-за дуги.

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