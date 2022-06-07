Уилл Клайберн стал игроком «Анадолу Эфеса»

Чемпион Евролиги объявил о заключении контракта с форвардом (32 года, 201 см).

Соглашение рассчитано до 2024 года.

Клайберн сегодня покинул московский ЦСКА, за который играл с 2017 года.

В составе армейцев Клайберн провел 236 матчей (51 в стартовой пятерке), набирал в среднем 12,9 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата. В 2019 году был признан MVP «Финала четырех» Евролиги.

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