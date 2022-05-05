Душан Алимпиевич стал самым молодым тренером года в истории Еврокубка

36-летний главный тренер Душан Алимпиевич признан лучшим тренером сезона Еврокубка-2021/22.

Сербский специалист стал самым молодым тренером, завоевавшим эту награду, после того, как вывел турецкий клуб в финал Еврокубка в свой первый полноценный сезон в турнире.

Выиграв всего четыре матча из 13 на старте чемпионата, «Бурсаспор» затем совершил рывок 8-1, в том числе выиграв три гостевых матча плей-офф. «Бурсаспор» победил «Андорру» в полуфинале и вышел в финал, где встретится с «Виртусом».

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?