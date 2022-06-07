Агент Душко Ивановича опроверг слухи о переходе тренера в ЦСКА

Обрад Фимич, агент , опроверг слухи о переходе тренера в ЦСКА в нынешнее межсезонье.

Ранее проходила информация о том, что черногорский специалист является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера команды.

«К сожалению, это все слухи», — сказал Фимич.

Иванович был уволен с поста главного тренера «Басконии» в ноябре 2021 года. В сезоне-2016/17 он стал серебряным призером лиги ВТБ с «Химками».

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