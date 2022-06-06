Агент Станислав Рыжов: «Топовым российским клубам предстоит выбирать среди тренеров и игроков не самых громких имен»

Агент Станислав Рыжов в интервью «Матч ТВ» рассказал, с какими трудностями предстоит столкнуться российским клубам, в частности московскому ЦСКА, при поиске новых тренеров и игроков.

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин в одном из своих интервью заявил, что временно будет исполнять обязанности главного тренера команды после ухода Димитриса Итудиса из команды. Насколько сложно будет клубу найти квалифицированного специалиста, соответствующего задачам и амбициям ЦСКА?

— Как опытный агент и человек, давно знающий Ватутина, могу сказать, что у президента ЦСКА отличное чувство юмора. С другой стороны, в нашем спорте известны прецеденты, когда, например, как в хоккейном клубе СКА опытный менеджер Роман Ротенберг стал главным тренером команды. Поэтому, конечно, народ в кулуарах уже напрягся и обсуждает, шутка это была или нет.

Но если юмор отбросить, то в принципе сейчас любому клубу будет трудно принимать решения. И ЦСКА в первую очередь. Потому что рынок для российских команд поменялся. Я в этом плане люблю шутить так: когда ты приходишь в автосалон, у тебя есть деньги на все, но «Ламборгини» и «Ролс-Ройса» в салоне нет, и тебе приходится выбирать между «Тойотой» и «Хендай», но ты разницы между ними не знаешь. И здесь примерно такая же ситуация ожидается. То есть в любом случае нашим топовым клубам предстоит выбирать среди тренеров и игроков не самых громких имен. Поэтому будет очень тяжело.

Ценность решения и цена ошибки в такой ситуации велики. Поэтому, если в конце этого сезона вопрос можно было решить, просто завалив деньгами тренеров и игроков, то в следующем сезоне как раз выйдет на первое место сила менеджмента. В любом клубе. Не только в ЦСКА. И будет больше удивительных результатов в лиге. Думаю, что лига будет ровнее. Именно в силу тех причин, что я озвучил: не будет возможности купить всех тех игроков, с которыми высока вероятность выиграть чемпионат. То есть команды из нижней части таблицы в этой связи автоматически подтянутся. Так что ожидаем очень интересных решений.

— Как считаете, в этой связи в ЦСКА можно будет ожидать российского специалиста?

— Можно ожидать чего угодно, но пока я ничего не знаю. С другой стороны, топовые российские специалисты сейчас на контрактах. Поэтому, честно говоря, дело все равно идет к легионерам. Но тут дело даже и не в паспорте: ЦСКА – клуб, перед которым спонсор всегда ставит максимальные задачи вне зависимости от обстоятельств. Поэтому, уверен, будет приниматься решение определенно рисковое, но максимально сильное на данный момент времени. И, повторюсь, мне кажется, паспорт играть роли не будет.

— Ваш клиент мог бы стать тренером ЦСКА?

— Мне сложно поверить, что он может быть кандидатом. Давайте будем объективны: без Евролиги, а следующий сезон на 99 процентов у нас ее не будет, тренер такого уровня не будет рассматривать наши команды. Если только не переплатить им в два-три раза по сравнению с рынком. Но стоит ли это делать? Мое мнение, разумный менеджмент так поступать не должен. Потому что тогда ты следом и игрокам должен будешь сильно переплачивать. Сейчас предлагать Барцокаса в ЦСКА просто абсурдно, а за мной абсурдных шагов замечено никогда не было.

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