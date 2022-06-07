«Зенит» намерен сохранить Тайсона Картера

Атакующий защитник «Зенита» Тайсон Картер (24 года, 193 см) может остаться в команде на следующий сезон.
Как сообщает греческое издание SDNA, санкт-петербуржцы рассчитывают сохранить Картера нынешним летом.
Контракт игрока с клубом действует до окончания сезона-2022/23. В нем предусмотрена опция продления.
Картер перешел в «Зенит» из греческого «Лавриона» в декабре 2021 года. Он провел 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.
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