Атакующий защитник «Зенита» (24 года, 193 см) может остаться в команде на следующий сезон.

Как сообщает греческое издание SDNA, санкт-петербуржцы рассчитывают сохранить Картера нынешним летом.

Контракт игрока с клубом действует до окончания сезона-2022/23. В нем предусмотрена опция продления.

Картер перешел в «Зенит» из греческого в декабре 2021 года. Он провел 20 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ