Атакующий защитник «Зенита» заявил, что был уверен в победе команды по ходу финальной серии лиги ВТБ против (4-3).

«Это особенная команда. Плей-офф был сумасшедшим, мы проигрывали 1-3. Мы не чувствовали сильного давления. Играли так, будто нам нечего терять и воспользовались моментом. У нас чертовски крутая команда, каждый проявил себя. Я очень рад за клуб, суперсчастлив!

Мы особо не волновались по ходу серии. Когда проигрывали 0-2, думали о том, как заполучить первую победу. Выиграли первый матч, четвертая игра была сложной. После этого мы набрали ход и добились победы. Удаление Хавьера Паскуаля, честно говоря, зажгло в нас огонь. Он дал нам понять, что отступать нельзя, нужно играть с большей энергией. И мы сделали это», – сказал Лойд.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ