Эрик Споэльстра: «Пэту Райли понравится наша серия с «Бостоном». Она пройдет в классическом стиле»

Главный тренер «Майами» ожидает, что финальная серия Восточной конференции против в этом году будет напоминать противостояния 80-х и 90-х годов.

наверняка понравится наша серия с «Бостоном». Она пройдет в классическом стиле. Если обе команды будут показывать свою лучшую игру, то вряд ли кто-то наберет 130 очков. Обе команды делают ставку на надежную командную защиту, выкладываются на площадке, строго придерживаются схем. Будет заготовлено множество комбинаций и всевозможных идей. Примерно этого стоит ждать от нашей серии.

На протяжении большей части сезона и «Бостон» были лучшими командами на Востоке, так что логично и уместно, что мы в итоге вышли в финал конференции», – заявил Споэльстра.

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