Шакил О’Нил – о сыне Шарифе: «Я вырастил Янниса с броском»

Легендарный центровой ’Нил оценил возможности своего 22-летнего сына Шарифа О’Нила.

«Я вырастил Янниса с броском. Таким я его готовил.

У меня вырос Яннис Адетокумбо с броском, но народ не знает об этом. Надеюсь, он найдет место, где сможет проявить свой талант и люди увидят, кто он такой», – заявил Шак.

Шариф пропустил сезон-2018/19 из-за операции на сердце. Последние два года он отыграл за Луизиану Стэйт в .

В минувшем сезоне Шариф за 9 минут набирал в среднем 2,9 очка за игру, реализуя 14,3% 3-очковых и 46,7% штрафных. Суммарно за всю карьеру он отдал 4 передачи.

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