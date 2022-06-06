Участники и формат сезона Лиги ВТБ-2022/23 станут известны 14 июня

Совет Единой лиги ВТБ состоится 14 июня в отеле Four Seasons в центре Москвы. На нем будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата лиги в сезоне-2022/23.

В Совете будут участвовать руководители Лиги ВТБ, представители клубов-участников, а также федерации играющих стран.

Сезон-2021/22 завершился в воскресенье победой петербургского «Зенита» над московским ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф (81:75, 4-3).

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