Кайл Лаури подпишет 1-летний контракт с «Филадельфией»

Ветеран продолжит выступать за «Сиксерс».

«Филадельфия » и свободный агент Кайл Лаури (39 лет, 183 см) согласовали 1-летний договор.

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» проведет свой 20-й сезон в лиге и третий подряд в «Сиксерс».

В прошлом сезоне Лаури в 35 матчах набирал в среднем 3,9 очка, 1,9 подбора и 2,7 передачи (худшие показатели за карьеру).