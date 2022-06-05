Станислав Поздняков – о финале Лиги ВТБ: «После таких серий о Евролиге все забудут»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков остался в восторге от решающего седьмого матча финальной серии лиги ВТБ между и (75:81, 3-4).

«Шикарный финал. Думаю, болельщики с лихвой получили компенсацию за отсутствие в этом сезоне. Драматичный матч, такие запоминаются очень надолго. Все, кто сегодня играл, заслуживают самых высоких похвал – как в команде победителей, так и среди проигравших. Атмосфера в зале была шикарной. Думаю, что сегодня был действительно большой праздник. Если такие серии будут и в следующем сезоне, то про Евролигу начнут забывать», – заявил Поздняков.

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