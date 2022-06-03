Аудитория НБА на трех основных телеканалах выросла на 19 процентов по сравнению с прошлым сезоном

Аудитория НБА на трех основных американских телеканалах — , ABC и TNT — в текущем сезоне выросла на 19 процентов по сравнению с прошлым сезоном, сообщает The Athletic.

Матчи регулярного чемпионата в среднем смотрели 1,6 миллиона человек. Это самый высокий показатель с сезона-2018/19 (1,75 млн).

Отмечается, что высокие рейтинги НБА в частности связаны с новой системой измерения количества аудитории Нильсена. С сентября 2020 года рейтинг Нильсена учитывает зрителей, которые смотрят матчи не дома, а например, в барах и ресторанах. В прошлом году компания призналась, что занижала количество зрителей, но позже проблема была устранена. По словам представителя компании Нильсен, просмотр вне дома составляет около 10 процентов от общей зрительской аудитории.

НБА также выиграла от возвращения «Уорриорз» в борьбу за титул. в шестой раз за последние семь сезонов стал командой с самым высоким рейтингом в лиге. Они сыграли в семи из 12 самых популярных матчей этого сезона. В сезоне-2019/20 всего два матча «Уорриорз» вошли в Топ-70 матчей с самым высоким рейтингом.

Примечательно, что рейтинги НБА резко упали в двух сезонах, когда «Уорриорз» не попадали в плей-офф.

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