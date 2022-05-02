HBO ответила Джерри Уэсту: «Мы решительно поддерживаем наших талантливых создателей и актеров»

Телестудия HBO ответила легендарному игроку, тренеру и генеральному менеджеру «Лейкерс» , который пригрозил подать жалобу в Верховный суд на авторов сериала «Время побеждать: Расцвет династии «Лейкерс».

«HBO имеет большой опыт производства востребованного контента, основанного на реальных фактах и событиях, которые частично вымышлены в драматических целей.

«Время побеждать» не является документальным фильмом и не был представлен как таковой. Тем не менее, этот сериал основан на обширных фактологических исследованиях и надежных источниках, и HBO решительно поддерживает наших талантливых создателей и актеров, которые перенесли на экран эту грандиозную главу в истории баскетбола», – говорится в заявлении.

«Все хотели быть им – денег навалом, трахаешь молодых девушек». Джерри Басс превратил «Лейкерс» в суперклуб, а современную НБА – в шоу-бизнес

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х