Сергей Кущенко: «Евролиге надо менять формат, вместо «Финала четырех» проводить полноценный плей-офф»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что пора отказаться от формата «Финала четырех» и проводить полноценный плей-офф.

«В этом году во многих европейских чемпионатах необычный сезон. «Маккаби» и «Жальгирис» вылетели в полуфиналах, у нас дело дошло до седьмого матча в финальной серии. Интрига колоссальная.

Я смотрю на игры в Москве и Санкт-Петербурге, где собираются полные залы, и мне точно кажется, что Евролиге надо менять формат. Вместо «Финала четырех» проводить полноценный плей-офф. Желательно с сериями до четырех побед.

Европейский баскетбол дозрел до этого. Это будет намного интереснее и справедливее. Топ-клубы проведут дополнительные 6-7 матчей домашних матчей при полной заполняемости. На этом уровне будет огромный интерес, а у многих команд домашние залы превышают 12 тысяч зрителей.

Тем более, что «Финал четырех» вряд ли себя оправдал. За 20 лет соревнование толком так и не продалось», – заявил Кущенко.

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