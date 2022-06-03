«Уорриорз» и «Селтикс» установили рекорд финалов НБА, реализовав 40 3-очковых

«Уорриорз» и «Селтикс» в четверг установили новый рекорд финальных серий НБА, реализовав в сумме 40 3-очковых.

Первая встреча решающего противостояния плей-офф-2022 завершилась победой в гостях – 120:108 (1-0).

«Селтикс» реализовали 21 из 41 (51,2%) броска из-за дуги, «Уорриорз» – 19 из 45 (42,2%).

Разыгрывающий набрал 21 очко в первой четверти, установив рекорд по дальним попаданиям (6). Центровой «Бостона» обновил рекорд по точным 3-очковым в дебютном матче финала (6).

Клубы также установили рекорд по точным 3-очковым за половину (20).

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