Дэнни Эйндж – о выходе «Бостона» в финал: «Приятно наблюдать, как процесс, в котором ты участвовал, дает результаты»

Бывший генеральный менеджер прокомментировал выход «Селтикс» в финальную серию плей-офф и похвалил нового руководителя клуба Брэда Стивенса.

«Мне очень приятно это видеть. Я потратил много времени на строительство отношений между этими игроками. Приятно видеть, как они раскрывают свой потенциал. Приятно наблюдать, как процесс, в котором ты участвовал, дает результаты.

проделал большую работу. Он хорошо поработал в межсезонье и перед дедлайном. Когда дела у команды шли не так хорошо, как хотелось, он выменял . Это увеличило игровое время Пэйтону Притчарду, который очень хорошо играет в последнее время.

Этот обмен облегчил задачу главному тренеру . Он разгрузил позицию разыгрывающего и фланги, и я думаю, что это пошло на пользу команде», – сказал Эйндж.

«Селтикс» в финале – преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?