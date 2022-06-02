Стефен Карри и Клэй Томпсон – лидеры по реализации дальних бросков без ведения с 2014 года, Джеймс Харден – после дриблинга

Снайперы «Голден Стэйт» и отметились выдающимся статистическим достижением.

За последние восемь сезонов только эти два игрока сумели преодолеть отметку в 1300 точных трехочковых бросков, которые были реализованы сразу после передачи (кэтч-н-шут).

Карри совершил 3027 и реализовал 43,8% подобных попыток. Результаты Томпсона – 3380 бросков при реализации 42,5%.

Ближе всего к данному результату приблизился атакующий защитник «Филадельфии» Дэнни Грин, который сумел попасть более 1000 трехочковых без ведения (39%).

Примечательно, что лидером по количеству реализованных дальних бросков после дриблинга (более 1500) является одноклубник Грина Джеймс Харден.

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