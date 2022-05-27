Эксперт ESPN Майк Шмитц назначен ассистентом генменеджера «Портленда»

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Эксперт ESPN Майк Шмитц получил должность ассистента генерального менеджера «Портленда».

Генменеджер «Блэйзерс» Джо Кронин рассчитывает, что 32-летний специалист по драфту и молодым игрокам займет одну из важных ролей в офисе и будет помогать в оценке баскетболистов.

Шмитц путешествовал по разным странам и следил за молодыми игроками с 2017 года. Он останется на ESPN до драфта-2022, который состоится 23 июня.

Шмитц также является ассистентом главного тренера сборной Уганды.

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