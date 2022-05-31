ACB. 1/4 финала. «Ховентуд» против «Тенерифе»

Теги результаты Ховентуд чемпионат Испании Тенерифе Баскетбол

Во вторник, 31 мая, в решающем третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Испании «Ховентуд» примет «Тенерифе».

ACB

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третий матч

Ховентуд – Тенерифе
Дата проведения
31 мая, 22.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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