ACB. 1/4 финала. 2-е матчи. «Тенерифе» примет «Ховентуд», «Гран-Канария» – «Барселону»

В воскресенье, 29 мая, состоятся вторые матчи в двух четвертьфинальных сериях плей-офф чемпионата Испании.
«Тенерифе» примет «Ховентуд» (0-1), «Гран-Канария» сыграет дома с «Барселоной» (0-1).
ACB
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 29 мая, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
«Ховентуд» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 29 мая, 22.00, «Гран-Канария Арена»
«Барселона» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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