ACB. 1/4 финала. 2-е матчи. «Тенерифе» примет «Ховентуд», «Гран-Канария» – «Барселону»

Теги результаты Ховентуд чемпионат Испании Тенерифе Баскетбол

В воскресенье, 29 мая, состоятся вторые матчи в двух четвертьфинальных сериях плей-офф чемпионата Испании.

«Тенерифе» примет «Ховентуд» (0-1), «Гран-Канария» сыграет дома с «Барселоной» (0-1).

ACB

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Тенерифе – Ховентуд
Дата проведения
29 мая, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

«Ховентуд» ведет в серии – 1-0

Гран-Канария – Барселона
Дата проведения
29 мая, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

«Барселона» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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