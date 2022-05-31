Жоан Пеньярройя и «Баскония» договорились о 2-летнем контракте

«Баскония» договорилась о подписании контракта с Жоаном Пеньярройей, который станет главным тренером команды в новом сезоне.

Соглашение рассчитано до 2024 года.

53-летний испанский специалист провел этот сезон в «Валенсии». Команда дошла до полуфинала Еврокубка и уступила в 1/4 финала плей-офф ACB «Басконии».

Пеньярройя ранее выигрывал Лигу чемпионов с «Сан-Пабло Бургосом» в 2020 и 2021 годах.

Контракт нынешнего главного тренера Невена Спахии истекает по окончании сезона-2021/22.

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