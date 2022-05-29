Леброн Джеймс сфотографировался с Роналдо на финале Лиги чемпионов

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал совместное фото с легендарным бразильским футболистом Роналдо в Париже.
Леброн посетил финальный матч футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0-1), который проходил на стадионе «Стад де Франс». Он является одним из владельцев «Ливерпуля» с 2011 года.
Роналдо выступал за мадридский «Реал» с 2002 по 2007 год. В составе этой команды он становился чемпионом Испании (2003) и выиграл множество индивидуальных наград.
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