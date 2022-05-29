Макс Струс выронил изо рта капу, празднуя трехочковый

Атакующий защитник «Майами» Макс Струс выронил изо рта капу во время празднования своего трехочкового попадания в шестом матче финала Восточной конференции против (111:103, 3-3).

Эпизод произошел в конце третьей четверти игры. Струс реализовал важный трехочковый бросок и эмоционально отпраздновал свое попадание. При этом баскетболист не удержал во рту капу, которая упала на паркет, но сразу же поднял ее и установил обратно.

Макс завершил матч с показателями 13 очков (5-12 с игры, 3-8 трехочковых), 2 подбора и 2 передачи за 34 минуты на площадке.

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