Скаут НБА: «Чет Холмгрен – самый рискованный выбор, но он может стать лучшим на драфте-2022»

В НБА считают центрового университета Гонзаги Чета Холмгрена (20 лет, 213 см) рискованным выбором на драфте этого года.

«Даже если он силен психологически, ему будет трудно справиться с физическими нагрузками в НБА на раннем этапе. Не уверен, что он наберет достаточно мышечной массы для своих параметров. У него худые плечи. Я не думаю, что он будет так же хорош, как Карл-Энтони Таунс или Энтони Дэвис. Хотя в защите он может быть лучше, чем Таунс. Я бы сравнил его с Кристапсом Порзингисом», – считает один из руководителей НБА.

«Чет представляет наибольший риск в верхней части драфта, но он может стать лучшим игроком», – заявил скаут НБА.

Холмгрен считается одним из трех главных претендентов на попадание в первую тройку драфта этого года. Два других кандидата – из Дьюка и Джабари Смит из Оберна.

Чет провел только один сезон в NCAA, набирая в среднем 14,1 очка, 9,9 подбора и 3,7 блок-шота при реализации 39% трехочковых.

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