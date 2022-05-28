Тим Хардуэй – о штрафе за поведение скамейки «Мавс»: «Лучшее чувство на свете»

Атакующий защитник «Далласа» прокомментировал штраф, который был выписан команде за нарушение правил поведения игроков на скамейке запасных во время матчей нынешнего плей-офф.

НБА оштрафовала «Мавс» на 100 000 долларов за то, что игроки и представители тренерского штаба неоднократно вставали со своих сидений и проводили в таком положении длительное время, выходя за пределы технической зоны.

«Это было восхитительно, лучшее чувство на свете. Я надеюсь, фанаты заметили это. Так вы чувствуете себя вовлеченным в игру. Большую часть времени, когда мы стояли, толпа наших болельщиков стояла позади нас. Они тоже показали, что их волнует происходящее на площадке», – сказал Хардуэй.

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