Комитет игроков WNBA обратился к Джо Байдену с заявлением в поддержку Бриттни Грайнер

Комитет игроков женской НБА обратился к Президенту США Джо Байдену с заявлением в поддержку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

– наш партнер, друг и наша сестра. Она рекордсменка, победитель Олимпийских игр, жена, дочь, чемпионка, пример для подражания, звезда и многое другое. Прямо сейчас она является американским гражданином, неправомерно задержанным в России на 100 дней. Это 144 000 минут. Любой, кто следил за нами, знает силу числа «144». Мы уверены, что, выступая вместе, коллективно, мы играем, живем и меняем мир», – говорится в заявлении WNBA в твиттере.

Также комитет призвал поделиться информацией о баскетболистке на различных медиаплатформах.

«144» – название документального фильма ESPN, рассказывающий о проведении сезона WNBA в антиковидном «пузыре» во Флориде, в котором приняли участие 144 игрока из 12 команд.

В данный момент арест Грайнер продлен до 18 июня. В начале мая Государственный департамент США установил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в .

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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