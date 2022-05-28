Кевин Дюрэнт: «Удалю твиттер, если он мне надоест»

Форвард Кевин Дюрэнт ответил людям, которые критикуют его за активное поведение в твиттере.

«Честно говоря, я думаю, что все наоборот. Если бы ему было все равно, он не стал бы общаться в твиттере. Он изо всех сил старается сказать, что ему все равно. Я чувствую, что это не так», – написал один из пользователей.

«Парни и девушки, вы слишком заботитесь о моих чувствах и мотивах. Мне нравится твиттер, мне нравится баскетбол. Это очень просто. Если мне надоест, я обещаю, что удалю приложение, не волнуйтесь», – прокомментировал запись Дюрэнт.

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