1

Никола Топич может сыграть в Летней лиге НБА

Никола Топич заканчивает реабилитацию.

Сербский разыгрывающий был выбран «Оклахомой» 12-м на драфте-2024 НБА. Топич заканчивает реабилитацию после разрыва крестообразной связки.

Защитник может принять участие в Летней лиге НБА в следующем месяце.

«Все еще набирает форму. Не думаю, что он уже выглядит так, как будет к тренировочному лагерю.

Замечательно влился в команду подобающим образом. Парни уважают его подход. Он кажется старше своих лет. Очень зрелый. Надежен, дисциплинирован и профессионален», – поделился своими впечатлениями главный тренер Марк Дэйгнолт.

Верите, что «Индиана» вернется?1388 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oklahoman
Летняя лига НБА
logoОклахома-Сити
logoНикола Топич
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Десмонд Бэйн об обмене: «Сначала сердце ушло в пятки, но когда услышал про «Орландо», улыбался весь разговор по телефону»
227 минут назад
«Вашингтон» считает Джеремайю Фирса одной из своих главных целей на драфте-2025
144 минуты назад
Скаут Западной конференции НБА: «Если у него все сложится, Эйс Бэйли будет лучше Купера Флэгга»
6сегодня, 10:30
«Финикс» оценивает стоимость Джейлена Грина на рынке обменов, «Буллз», «Нетс» или «Хорнетс» могут стать участником трехсторонней сделки
3сегодня, 09:59
«Миннесота» предлагает Гобера, Дивинченцо, Диллингэма и 17-й пик в сделке по Дюрэнту, «Санз» не хотят Грина в переговорах с «Рокетс»
17сегодня, 09:51
Дмитрий Кулагин подписал однолетний контракт с УНИКСом
сегодня, 09:35Фото
Президент «Партизана» Остоя Мияйлович подтвердил 3-летнюю лицензию Евролиги
сегодня, 09:25
«Мне рассказать, почему игроки не хотят идти в «Мемфис»? Твой выбор». Стивен Эй Смит сцепился с Джа Морэнтом в сети
4сегодня, 08:40
3 баскетболистки были удалены после столкновения, спровоцированного тычком в глаз Кейтлин Кларк
13сегодня, 08:28Видео
Док Риверс: «Сколько еще раз Яннису Адетокумбо нужно заявить, что он хочет остаться в «Бакс»?»
6сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Гудумак завершил выступление за «Локомотив-Кубань»
9 минут назадФото
Исайя Кординье покинет «Виртус» и хочет попробовать свои силы в НБА
1сегодня, 10:42
Александр Стуленков останется в УНИКСе на 3-й год
4сегодня, 09:15Фото
«Энергия» из Иваново будет выступать в женской Премьер-лиге, «Чеваката» пока под вопросом
сегодня, 08:59
Вассилис Спанулис о 0-2 с «Монако» в финале чемпионата Франции: «Мы не сражаемся и слишком много жалуемся»
сегодня, 07:59
«Бешикташ» требует отстранения судьи после 1-го матча финала чемпионата Турции
1сегодня, 07:14
Александр Платунов завершил выступление за УНИКС
3сегодня, 05:32
«Пари НН» подпишет Кирилла Попова из «Химок»
1сегодня, 05:22
Андрей Лопатин продолжит выступать за УНИКС
сегодня, 05:12Фото
«Уникаха» хочет вернуть Джеймса Уэбба в Испанию
сегодня, 04:59