Никола Топич может сыграть в Летней лиге НБА
Никола Топич заканчивает реабилитацию.
Сербский разыгрывающий был выбран «Оклахомой» 12-м на драфте-2024 НБА. Топич заканчивает реабилитацию после разрыва крестообразной связки.
Защитник может принять участие в Летней лиге НБА в следующем месяце.
«Все еще набирает форму. Не думаю, что он уже выглядит так, как будет к тренировочному лагерю.
Замечательно влился в команду подобающим образом. Парни уважают его подход. Он кажется старше своих лет. Очень зрелый. Надежен, дисциплинирован и профессионален», – поделился своими впечатлениями главный тренер Марк Дэйгнолт.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oklahoman
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