Никола Топич может сыграть в Летней лиге НБА

Никола Топич заканчивает реабилитацию.

Сербский разыгрывающий был выбран «Оклахомой» 12-м на драфте-2024 НБА. Топич заканчивает реабилитацию после разрыва крестообразной связки.

Защитник может принять участие в Летней лиге НБА в следующем месяце.

«Все еще набирает форму. Не думаю, что он уже выглядит так, как будет к тренировочному лагерю.

Замечательно влился в команду подобающим образом. Парни уважают его подход. Он кажется старше своих лет. Очень зрелый. Надежен, дисциплинирован и профессионален», – поделился своими впечатлениями главный тренер Марк Дэйгнолт.