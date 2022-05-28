ACB. 1/4 финала. «Манреса» – «Реал», «Баскония» сыграет с «Валенсией»

Теги результаты Битси Баскония Реал чемпионат Испании Валенсия Манреса Баскетбол

В субботу, 28 мая, пройдут два матча четвертьфинальных серий плей-офф чемпионата Испании.

«Манреса» примет «Реал», «Баскония» дома сыграет с «Валенсией».

ACB

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Манреса – Реал
Дата проведения
28 мая, 17.30, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

«Реал» ведет в серии – 1-0

Битси Баскония – Валенсия
Дата проведения
28 мая, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

«Баскония» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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