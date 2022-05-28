Эрик Споэльстра: «Серия между «Майами» и «Бостоном» обязана была решиться в седьмом матче»

Главный тренер «Майами» считает наиболее логичным и справедливым сценарий, при котором победитель серии против в финале Востока определится в седьмом матче.

«Серия между «Майами» и «Бостоном» просто обязана была решиться в седьмом матче. Две такие команды... Это должно было дойти до матча номер семь.

Я очень рад тому, что наш коллектив получит возможность побороться в седьмом матче на глазах у наших болельщиков в Майами», – заявил Споэльстра.

В пятницу «Хит» сравняли счет в противостоянии с «Селтикс», победив на выезде со счетом 111:103, 3-3.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока