Рэпер J. Cole дебютировал в канадской лиге

Известный рэпер J. Cole дебютировал за канадскую профессиональную команду «Скарборо Шутинг Старс».

Обладатель Грэмми вышел на площадку за 5 минут до конца первой четверти матча канадской лиги Canadian Elite Basketball League. «В игру вступает номер 15, Джермейн Коул», — объявил диктор под бурные аплодисменты.

Зрители приветствовали овациями любое действие Коула на площадке. 37-летний рэпер набрал свои первые очки, забросив трехочковый из угла в четвертой четверти матча.

Команда Коула проиграла матч со счетом 80:89. Рэпер набрал 3 очка (1 из 4 с игры), сделал 1 подбор и 1 передачу за 15 минут на площадке.

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