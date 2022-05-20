Рэпер J. Cole подписал контракт с канадской профессиональной командой

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Известный рэпер J. Cole подписал контракт с канадской профессиональной командой «Скарборо Шутинг Старс».

37-летний музыкант в предстоящем сезоне будет выступать за команду местной лиги Canadian Elite Basketball League на позиции защитника. Розыгрыш стартует в среду.

В прошлом году Джермейн Коул играл за команду «Руанда Пэтриотс» в Африканской баскетбольной лиге.

Коул ранее был частью баскетбольной программы Сент-Джонса – его взяли в тренировочную команду, проводившую двусторонки с женской командой университета. Он утверждает, что если бы не музыкальная карьера, то попал бы в основную команду.

В НБА Коул болеет за «Шарлотт». Он является представителем бренда Puma.

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