Известный рэпер J. Cole подписал контракт с канадской профессиональной командой «Скарборо Шутинг Старс».
37-летний музыкант в предстоящем сезоне будет выступать за команду местной лиги Canadian Elite Basketball League на позиции защитника. Розыгрыш стартует в среду.
В прошлом году Джермейн Коул играл за команду «Руанда Пэтриотс» в Африканской баскетбольной лиге.
Коул ранее был частью баскетбольной программы Сент-Джонса – его взяли в тренировочную команду, проводившую двусторонки с женской командой университета. Он утверждает, что если бы не музыкальная карьера, то попал бы в основную команду.
В НБА Коул болеет за «Шарлотт». Он является представителем бренда Puma.
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