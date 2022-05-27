Лука Дончич повторил достижение Уилта Чемберлена

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал вторым игроком в истории НБА, который набирал 30+ очков в среднем за матч в каждом из первых трех розыгрышей плей-офф в карьере.
23-летний словенец повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена, информирует ESPN Stats & Info.
Дончич завершил плей-офф сезона-2021/22 с показателями 31,7 очка, 9,8 подбора, 6,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем за встречу.
В четверг «Мэверикс» проиграли «Уорриорз» в пятом матче финальной серии Западной конференции (110:120, 1-4).
Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022