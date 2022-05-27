Лука Дончич повторил достижение Уилта Чемберлена

Разыгрывающий «Далласа» стал вторым игроком в истории НБА, который набирал 30+ очков в среднем за матч в каждом из первых трех розыгрышей плей-офф в карьере.

23-летний словенец повторил достижение легендарного центрового , информирует ESPN Stats & Info.

Дончич завершил плей-офф сезона-2021/22 с показателями 31,7 очка, 9,8 подбора, 6,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем за встречу.

В четверг «Мэверикс» проиграли «Уорриорз» в пятом матче финальной серии Западной конференции (110:120, 1-4).

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