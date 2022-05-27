«Голден Стэйт» повторил рекорд 2017 года, выиграв 9 матчей плей-офф подряд на домашней арене

в четверг обыграл в домашнем пятом матче решающей серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.

«Уорриорз» имеют результат 9-0 в в текущем розыгрыше плей-офф. Калифорнийцы повторили установленный ими же в 2017 году рекорд НБА по количеству последовательных побед в одном плей-офф на домашней арене.

В 2017-м «воины» стали чемпионами НБА.

В решающей серии года «Голден Стэйт» сойдется с победителем пары – (2-3). Калифорнийский клуб будет обладать преимуществом домашней площадки.

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