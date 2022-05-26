Снуп Догг: «Мне предлагали 2 млн долларов за то, чтобы я поработал диджеем на мероприятии Майкла Джордана. Я отказался»

Теги Майкл Джордан НБА Snoop Dogg Баскетбол

Известный рэпер Снуп Догг рассказал, как однажды отказался от предложения поработать на мероприятии легенды НБА Майкла Джордана.

«Одно из самых крупных предложений, от которых я отказался – это два миллиона долларов за то, чтобы я поработал диджеем на мероприятии Майкла Джордана.

Я отказался, потому что был занят. У меня была большая очередь заказчиков», – рассказал Снуп Догг.

Рэпер добавил, что никогда не встречался с бывшей суперзвездой «Буллс», но очень хотел бы.

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