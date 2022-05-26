Снуп Догг: «Мне предлагали 2 млн долларов за то, чтобы я поработал диджеем на мероприятии Майкла Джордана. Я отказался»

Известный рэпер Снуп Догг рассказал, как однажды отказался от предложения поработать на мероприятии легенды НБА Майкла Джордана.

«Одно из самых крупных предложений, от которых я отказался – это два миллиона долларов за то, чтобы я поработал диджеем на мероприятии Майкла Джордана.

Я отказался, потому что был занят. У меня была большая очередь заказчиков», – рассказал Снуп Догг.

Рэпер добавил, что никогда не встречался с бывшей суперзвездой «Буллс», но очень хотел бы.

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