Актер Идрис Эльба: «Сказал Джордану, что хочу сыграть его в кино, он отказался»

Известный британский актер Идрис Эльба рассказал о том, как предложил легендарному баскетболисту Майклу Джордану исполнить его роль в биографическом фильме.

«На мой взгляд, роль Джордана – это не про игру в баскетбол. Речь зашла бы о бизнесмене. Он очень проницательный бизнесмен, очень умный. Его благотворительная деятельность заслуживает большего внимания, люди не понимают его заслуг.

Ему не все равно, что происходит, он много работает. Я намекал ему на это. Однажды даже сказал ему: «Я хочу сыграть тебя». Вот что он сказал: «Хм... Я еще не готов». Я был совершенно серьезен», – сказал Эльба.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка