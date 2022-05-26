Антон Карданахишвили: «Лукича буду вспоминать с улыбкой. Он наглядно показывает, над чем тебе надо работать»

Разыгрывающий Антон Карданахишвили оценил свое выступление в сезоне-21/22, который провел в .

Карданахишвили в межсезонье вернется в ЦСКА после аренды в «НН».

«Ну, конечно, не все получилось, что хотел, что задумывал, что ожидали. После такого неплохого выступления за сборную, я думаю, что ожидания и у меня, и у клуба, и у Зорана были. Во многом не получилось, наверное, доверие тренера завоевать, и от этого пропала какая-то пропала в действиях, в решениях.

Но все равно, думаю, я получил опыт огромный и увидел, над чем надо работать – почти над всем. Мне кажется, что сезон очень полезный, полезнее, чем если бы я остался в ЦСКА-2.

Мыслей, что надо было остаться в ЦСКА нет, 100%. Я думаю, что, играя на уровне Суперлиги, я получил бы меньше опыта, чем даже не играя так много в Лиге ВТБ. Но я тренировался с довольно сильными игроками, которые в сборной играют и на уровне лиги. С Димой Хвостовым я успел потренироваться, когда он восстановился… Ну вы все знаете, какой состав был.

Зорана буду вспоминать с улыбкой. Я ему буду очень благодарен за сезон. Да, год тяжелый для меня был, но Лукич, наверное, один из всех тренеров, кто показывает наглядно, над чем тебе надо работать. То есть ты сразу понимаешь, где ты слабее кого-то, где сильнее. Никакого негатива в сторону Зорана у меня точно нет, только позитив и большая благодарность», – заявил Карданахишвили.

«Лукич наглядно показывает, над чем тебе надо работать». Антон Карданахишвили — о ЦСКА-2, сборной и сезоне в «НН»