Джейсон Тейтум – о попадании в 1-ю символическую пятерку: «На день позже – на доллар меньше»

Форвард прокомментировал свое попадание в первую символическую сборную лучших игроков в нынешнем сезоне.

В прошлом году лидер «Селтикс» не попал ни в одну из трех пятерок и потерял 30 миллионов долларов, которые были прописаны в его контракте на случай включения.

«Как говорится, на день позже – на доллар меньше. Это действительно так, но это не являлось дополнительной мотивацией для меня в нынешнем сезоне. Символические пятерки должны быть без деления на позиции. Возможно, стоит ввести условие по минимальному количеству проведенных матчей для попадания в сборную. Уважаю голосующих, им трудно принимать решения из-за отсутствия четких критериев», – сказал Тейтум.

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