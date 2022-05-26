Ян Веселы и «Барселона» подпишут 3-летний контракт на 7,5 млн евро

Форвард турецкого (32 года, 213 см) продолжит карьеру в «Барселоне». Стороны договорились о трехлетнем контракте с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, сообщает журналист Угур Озан Сулак.

После вычета налогов игрок будет получать 1,8 млн евро в год.

Веселы выступал за «Фенербахче» с 2014 года. В нынешнем сезоне чех набирал 13,6 очка, 6,1 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

видит в игроке замену , с которым не удалось договориться о продлении соглашения.

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