Ян Веселы и «Барселона» подпишут 3-летний контракт на 7,5 млн евро

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Форвард турецкого «Фенербахче» Ян Веселы (32 года, 213 см) продолжит карьеру в «Барселоне». Стороны договорились о трехлетнем контракте с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, сообщает журналист Угур Озан Сулак.

После вычета налогов игрок будет получать 1,8 млн евро в год.

Веселы выступал за «Фенербахче» с 2014 года. В нынешнем сезоне Евролиги чех набирал 13,6 очка, 6,1 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

«Барселона» видит в игроке замену Брэндону Дэвису, с которым не удалось договориться о продлении соглашения.

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