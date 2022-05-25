«Барселона» ведет переговоры с Яном Веселы, видит в нем замену Брэндону Дэвису

Форвард турецкого «Фенербахче» Ян Веселы близок к переходу в испанскую «Барселону».
Как сообщает Eurohoops, стороны ведут предварительные переговоры о контракте. Веселы становится свободным агентом после окончания нынешнего сезона и может перейти в каталонский клуб.
Отмечается, что «Барселона» видит в игроке замену Брэндону Дэвису, с которым не удалось договориться о продлении соглашения.
Веселы выступает за «Фенербахче» с 2014 года. В нынешнем сезоне Евролиги чех набирал 13,6 очка, 6,1 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.
Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел