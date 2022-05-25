«Барселона» ведет переговоры с Яном Веселы, видит в нем замену Брэндону Дэвису

Форвард турецкого близок к переходу в испанскую «Барселону».

Как сообщает Eurohoops, стороны ведут предварительные переговоры о контракте. Веселы становится свободным агентом после окончания нынешнего сезона и может перейти в каталонский клуб.

Отмечается, что видит в игроке замену , с которым не удалось договориться о продлении соглашения.

Веселы выступает за «Фенербахче» с 2014 года. В нынешнем сезоне Евролиги чех набирал 13,6 очка, 6,1 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

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