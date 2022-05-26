Евролига снизила штраф «Жальгирису» с 9 до 3 тысяч евро

Евролига в апреле оштрафовала «Жальгирис» на 9 000 евро за поведение болельщиков во время матча против сербской «Црвены Звезды». Также литовскому клубу вынесено предупреждение.
Евролига рассмотрела апелляцию «Жальгириса» и, приняв во внимание приведенные аргументы, снизила штраф каунасскому клубу с 9 до 3 тысяч евро.
Перед началом матча, который состоялся 3 апреля в Каунасе, игроки «Црвены Звезды» не поддержали акцию «Жальгириса» и отказались сфотографироваться с баннером в поддержку Украины. Сербский клуб предупредил об отказе держать баннер за несколько дней до матча.
Во время игры литовские болельщики освистали игроков «Црвены Звезды», развернули флаги Украины и НАТО, а также скандировали оскорбительные лозунги в адрес сербов.
Болельщики «Жальгириса» собрали сумму в 6 607 евро для покрытия штрафа. После снижения суммы клуб отправит оставшиеся деньги в неправительственную организацию, которая помогает Украине.
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