Евролига снизила штраф «Жальгирису» с 9 до 3 тысяч евро

в апреле оштрафовала на 9 000 евро за поведение болельщиков во время матча против сербской . Также литовскому клубу вынесено предупреждение.

Евролига рассмотрела апелляцию «Жальгириса» и, приняв во внимание приведенные аргументы, снизила штраф каунасскому клубу с 9 до 3 тысяч евро.

Перед началом матча, который состоялся 3 апреля в Каунасе, игроки «Црвены Звезды» не поддержали акцию «Жальгириса» и отказались сфотографироваться с баннером в поддержку Украины. Сербский клуб предупредил об отказе держать баннер за несколько дней до матча.

Во время игры литовские болельщики освистали игроков «Црвены Звезды», развернули флаги Украины и НАТО, а также скандировали оскорбительные лозунги в адрес сербов.

Болельщики «Жальгириса» собрали сумму в 6 607 евро для покрытия штрафа. После снижения суммы клуб отправит оставшиеся деньги в неправительственную организацию, которая помогает Украине.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел