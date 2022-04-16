Организатор «Финала четырех» Евролиги-2022: «Жальгирис» лицемерен, они размахивают флагом НАТО перед сербами»

Председатель организационного комитета «Финала четырех» Евролиги-2022 в Белграде Горан Шашич ответил генеральному менеджеру , который призвал отказаться от проведение данного мероприятия в Сербии на фоне политических событий.

«Открытое письмо моему другу Паулюсу Мотеюнасу.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, которую видели сербы и которую, я надеюсь, вы никогда не увидите, я хотел бы дать вам несколько ответов.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я представлял магистерскую программу Евролиги в Университете Витаутаса Великого.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, во время работы в Евролиге я всегда поднимал вопрос, когда же будет проходить «Финал четырех» на вашей «Жальгирис-Арене».

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я всегда говорил, что «Жальгирис» – один из наиболее хорошо организованных клубов Евролиги.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я вижу, что вы превратили неудачный сезон в политическую кампанию.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я всегда был против смешивания политики со спортом, поскольку политика разделяет, а спорт объединяет.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я не помню, чтобы вы проявляли такую ​​же солидарность, когда мою страну бомбила НАТО в 1999 году, или когда НАТО вторглась в Ливию, Ирак, Афганистан и еще несколько десятков стран.

Как сербы, глядя на войну в широком смысле, мы знаем, что означают санкции, гиперинфляция, миллионы беженцев и военные разрушения.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я не понимаю вашего лицемерия, когда в матче против сербского клуба вы вели себя так, будто хотите послать антивоенный месседж, а потом ваши ультрас размахивают флагом НАТО перед сербским клубом. Могу я спросить вас, какое послание вы хотите донести, послание мира или войны?

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я видел, что вы и ваша охрана выгнали сербских болельщиков не только с вашей арены, но и из вашей прекрасной страны.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я помню, что к болельщикам «Жальгириса» всегда относились с уважением каждый раз, когда они приходили смотреть ваши матчи в Белграде.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, мы недавно провели Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях на «Штарк Арене» в Белграде, и наши болельщики поддерживали всех спортсменов, независимо от их национальности.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я помню, как вашим болельщикам понравился «Финал четырех» Евролиги 2018-го года в Белграде. Если вы забыли об этом, я могу прислать вам тонны видеоматериалов, подтверждающих мою правоту.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я не согласен с тем, что Белград не является подходящим местом для проведения «Финала четырех» Евролиги. Я также считаю, как раз наоборот, что всем болельщикам, и особенно литовцам, на этот раз он понравится еще больше. Все болельщики ждали момента, когда, наконец, снова смогут почувствовать DEVOTION после проведения двух «Финалов четырех» Евролиги без зрителей. Вы должны спросить себя, чувствуете ли вы DEVOTION или вы хотите войны? Наконец, я хотел бы сказать, что все люди, которые не видели войны, просят об этом, и все люди, которые видели войну, не хотят больше ее видеть.

Как серб, глядя на войну в широком смысле, я могу сказать вам, что сербы, не хотят видеть войну нигде на этой планете. Любовь, мир и счастье – это то, ради чего мы живем.

С любовью из Белграда», – заявил Шашич.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»