Кендрик Перкинс: «У «Хит» больше нет такого спасителя, как Леброн. «Бостон» в шести»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс ожидает, что удастся довести до победу серию с .

«Селтикс» в среду одержали выездную победу над «Хит» со счетом 93:80 (3-2) в ключевом пятом матче финала Востока.

«Последний раз, когда «Бостон» и «Майами» встречались в финале Востока при счете 3-2, Леброн выдал эпичную шестую игру и спас «Хит». Но вот какое дело. У «Хит» больше нет такого спасителя, как . «Бостон» в шести», – написал Перкинс в твиттере.

В 2012 году Джеймс набрал 45 очков и 15 подборов в шестом матче с «Селтикс», что позволило флоридцам сравнять счет и в итоге выиграть серию.

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии