Кендрик Перкинс: «Здоровые «Селтикс» чертовски хороши на своей половине. Защита выигрывает титулы»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс отдал должное «Селтикс» после победы команды во втором матче финала Восточной конференции с «Хит» (127:102, 1-1).

«Здоровые «Селтикс» чертовски хороши на своей половине. Взаимодействия, подстраховка и смены просто на другом уровне.

Можно что угодно говорить про атаку, но стоит помнить, что «Защита выигрывает титулы», – написал Перкинс в твиттере.

В состав после травм вернулись и . Оппоненты Смарта реализовали в четверг 3 из 11 с игры, соперники Хорфорда – 2 из 9.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете