Брэндон Дэвис отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта

Центровой «Барселоны» (30 лет, 208 см) отклонил предложение руководства клуба о продлении контракта.

Американец, чей контракт истекает этим летом, уже отклонил два предложения о продлении, поскольку клуб предлагает ему сокращение его текущей зарплаты. При этом сохранение Дэвиса в составе является приоритетной задачей главного тренера Шарунаса Ясикявичюса, пишет Basketnews.

Ранее сообщалось, что очень заинтересован в приобретении Дэвиса.

В этом сезоне 30-летний центровой из Уганды набирал 9,9 очка, 3,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

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